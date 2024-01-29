У Бериславі російська бомба впала біля житлового будинку, минулось без жертв
Київ • УНН
Російські окупанти скинули авіабомбу біля багатоповерхового будинку в українському Бериславі. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
Російські загарбники скинули на Берислав авіабомбу. Поцілили поблизу багатоповерхового будинку. Про обстріл повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
окупанти вдарили по Бериславу. Керована авіабомба поцілила поблизу багатоповерхівки.
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Зазначається, що за попередньою інформацією минулось без людських жертв.
росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини – Гуменюк29.01.24, 12:45 • 24081 перегляд
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Ввечері 29 січня у Херсоні було чутно вибухи, росіяни обстрілювали місто. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.