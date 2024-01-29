У Херсоні пролунали вибухи
Київ • УНН
У Херсоні чутно вибухи, російські війська обстрілюють місто з окупованого ними лівобережжя.
У Херсоні чутно вибухи, росіяни обстрілюють місто, повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе!
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