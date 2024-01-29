росіяни вночі вдарили по агропідприємству на Херсонщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли сільськогосподарське підприємство в Херсонській області України, пошкодивши ангар і сільськогосподарську техніку, включаючи комбайн і обприскувач. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Аграрне підприємство у Херсонській області вночі потрапило під ворожий удар, пошкоджено сільськогосподарську техніку, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Уночі російська армія обстріляла аграрне підприємство у Музиківській громаді. Ворожим вогнем знищено ангар. Також пошкоджено сільськогосподарську техніку: комбайн, оприскувач, чотири вантажні та один легковий автомобіль", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, постраждалих внаслідок цих ударів серед цивільних немає.
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