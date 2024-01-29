россияне ночью ударили по агропредприятию в Херсонской области - ОВА

Аграрное предприятие в Херсонской области ночью попало под вражеский удар, повреждена сельскохозяйственная техника, сообщили в понедельник в Херсонской ОГА, пишет УНН.

Детали

"Ночью российская армия обстреляла аграрное предприятие в Музыковской громаде. Вражеским огнем уничтожен ангар. Также повреждена сельскохозяйственная техника: комбайн, опрыскиватель, четыре грузовых и один легковой автомобиль", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, пострадавших в результате этих ударов среди гражданских нет.

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