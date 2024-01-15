В Херсоне прогремели взрывы

В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

На мирных встречах в Давосе украинская делегация провела дискуссии с представителями более 50 стран и международных организаций. Переговоры были сосредоточены на имплементации украинской формулы мира, глобальной безопасности, продовольственной безопасности и двустороннем сотрудничестве.