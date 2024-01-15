В Херсоне прогремели взрывы
Киев • УНН
В Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Существует потенциальная угроза применения авиационных боеприпасов.
В Херсоне прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
Детали
Согласно данным карты тревог в Херсонской области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
По информации Воздушных Сил, воздушная тревога в Херсонской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.
Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Херсонщина: армейцы рф атаковали Белозерскую громаду, вспыхнул многоквартирный дом15 январь 2024, 20:34 • 11866 просмотров
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Существует потенциальная угроза применения авиационных боеприпасов.
Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол
Канада представила Украине проект соглашения о гарантиях безопасности, сообщила посол Канады в Украине Натали Цмок. Пакт, поддержанный G7, имеет целью предоставить Украине долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.
Херсонщина: армейцы рф атаковали Белозерскую громаду, вспыхнул многоквартирный дом
Российские оккупанты обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине, в результате чего загорелся жилой дом. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные ликвидировали пожар.
В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА
Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.
Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны
Доработанный законопроект о мобилизации, который имеет целью предоставить отдых тем, кто воюет на фронте с 2022 года, и обеспечить систему замены, будет подан в Верховную Раду через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили
На мирных встречах в Давосе украинская делегация провела дискуссии с представителями более 50 стран и международных организаций. Переговоры были сосредоточены на имплементации украинской формулы мира, глобальной безопасности, продовольственной безопасности и двустороннем сотрудничестве.
Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях
На этой неделе на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, россияне активно наступали на Лиман, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны отбили многочисленные атаки и нанесли ущерб вражеским позициям и технике.
Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп
Верховная Рада Украины будет работать без отопления из-за аварии на трубопроводе, предупредил народный депутат Ярослав Железняк.
Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный проинформировал Председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна о ситуации на поле боя и обменялся мнениями относительно взаимного стратегического интереса. Залужный поблагодарил США за поддержку в борьбе с россией.
Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц
Мария Воронцова, старшая дочь владимира путина, как сообщается, получила прибыль от клиники "Согаз", заработав за три года около 1 миллиарда рублей. Клиника, подконтрольная компании "Номеко", совладелицей которой является Воронцова, лечит наемников "Вагнера" и элитный эскорт.