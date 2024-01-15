Херсонщина: армейцы рф атаковали Белозерскую громаду, вспыхнул многоквартирный дом

К вечеру российские оккупанты снова обстреляли жителей Белозерской громады, что на Херсонщине. Из-за атаки в одном из поселков вспыхнул многоквартирный дом. О последствиях вечерних атак рассказали в телеграмм-канале ГСЧС Херсона, передает УНН.

армия рф продолжает обстрелы по Белозерской территориальной громаде. Вечером, после массированного вражеского обстрела по поселку, загорелся многоквартирный жилой дом. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили пожар. - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

По данным спасателей по Херсонщине россияне бьют с самого утра. Последствия вражеских обстрелов ликвидировали Белозерские пожарные.

В частности, прилетело в поселок Станислав и одно из сел Белозерской ОТГ. Отмечается, что из-за этих атак вспыхнули жилые дома и хозяйственные постройки.

Пожарные несмотря на угрозу повторных обстрелов ликвидировали все пожары.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что четверо спасателей получили ранения в результате вражеской атаки армии рф на Станислав Херсонской области. В целом в результате российских ударов по поселку травмированы пять человек.