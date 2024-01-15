Херсонщина: армійці рф атакували Білозерську громаду, спалахнув багатоквартирний будинок
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Незважаючи на загрозу повторного обстрілу, пожежники ліквідували пожежу.
Надвечір російські окупанти знову обстріляли мешканців Білозерської громади, що на Херсонщині. Через атаку в одному із селищ спалахнув багатоквартирний будинок. Про наслідки вечірніх атак розповіли у телеграм-каналі ДСНС Херсону, передає УНН.
армія рф продовжує обстріли по Білозерській територіальній громаді. Ввечері, після масованого ворожого обстрілу по селищу, загорівся багатоквартирний житловий будинок. Вогнеборці швидко прибули на місце події та загасили пожежу.
Деталі
За даними рятувальників по Херсонщині росіяни гатять з самого ранку. Наслідки ворожих обстрілів ліквідовували Білозерські вогнеборці.
Зокрема, прилетіло у селище Станіслав та одне з сіл Білозерської ОТГ. Зазначається, що через ці атаки спалахнули житлові будинки та господарчі споруди.
Вогнеборці попри загрозу повторних обстрілів ліквідували всі пожежі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що четверо рятувальників зазнали поранення внаслідок ворожої атаки армії рф на Станіслав Херсонської області. Загалом внаслідок російських ударів по селищу травмовано п'ятеро людей.