У Херсоні пролунали вибухи
Київ • УНН
У Херсоні пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. Існує потенційна загроза застосування авіаційних боєприпасів.
У Херсоні пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
Згідно з мапою тривог, на Херсонщині оголошена повітряна тривога. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога в Херсонській, Харківській, Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
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