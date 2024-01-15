У Херсоні пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.

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Згідно з мапою тривог, на Херсонщині оголошена повітряна тривога. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога в Херсонській, Харківській, Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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