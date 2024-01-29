В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв

Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто

Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии во время встречи с украинскими чиновниками.