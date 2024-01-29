В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв
Российские оккупанты сбросили авиабомбу возле многоэтажного дома в украинском Бериславе. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ
Европейская комиссия может одобрить продление преференциальной торговли с Украиной до 2025 года, учитывая предложения Польши по ограничению импорта некоторых украинских товаров.
Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто
Венгрия не будет поставлять оружие Украине, но продолжит оказывать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подтвердил позицию Венгрии не поставлять оружие Украине ни сейчас, ни в будущем.
"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье
Венгерские ультраправые политики заявили, что будут "претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. В ответ на это министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что эти политики "сломают зубы" на Украине, как это сделал Путин.
Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова
Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.
Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк
Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.
Россияне атаковали авиабомбами Купянщину: повреждены сельхозпредприятия
Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области. Под огонь попали жители село Хатнее, и Большой Бурлюк. Обстрелами повреждена инфраструктура и несколько сельхозпредприятий.
Сразу создать унифицированную формулу не сможем, будут двусторонние соглашения о множественном гражданстве - Мезенцева
Украина подпишет двусторонние соглашения для урегулирования многих вопросов гражданства, а не создаст унифицированную формулу, считает народный депутат Мария Мезенцева. Она заявила, что Украина будет учитывать опыт других стран, но некоторые аспекты приблизит к себе еще до вступления в ЕС.
россияне 8 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены двое молодых людей, есть разрушения
российские войска 8 раз атаковали Днепропетровскую область Украины, ранив 2 молодых людей. Дополнительные удары с беспилотников и артиллерии были нацелены на район Никополя, повредив дома и инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто
Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии во время встречи с украинскими чиновниками.