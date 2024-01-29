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росіяни обстріляли передмістя Херсону, поцілили у житловий будинок – ДСНС

росіяни обстріляли передмістя Херсону, поцілили у житловий будинок – ДСНС

Київ • УНН

 • 67866 перегляди

Російські окупанти обстріляли житловий будинок на околиці Херсона, внаслідок чого виникла пожежа. Того ж вечора у Херсоні було чутно вибухи, а також російські обстріли міста Берислав.

Російські загарбники атакували передмістя Херсону та поцілили прямо у житловий будинок. Відео з місця прильоту показали у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.

Сьогодні ввечері армія рф атакувала однин з населених пунктів передмістя Херсона. Ворожий снаряд влучив прямісінько в житловий будинок, виникла пожежа. На гасіння пожежі виїжджали херсонські вогнеборці.

– написали під відео ДСНС

Додатково

Ввечері 29 січня у Херсоні було чутно вибухи, росіяни обстрілювали обласний центр. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Крім того, цього є вечора російські загарбники скинули  авіабомбу на Берислав. Поцілили поблизу багатоповерхового будинку. Про обстріл розповіли в Херсонській ОВА.

росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини – Гуменюк29.01.24, 12:45 • 24081 перегляд

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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