Армійці рф обстріляли Сумщину: троє загиблих та один поранений, численні руйнування

Три людини загинули та одна зазнала поранення через російський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. Це Сумщина. Окупанти били з мінометів та РСЗВ. Про наслідки атаки розповіли у поліції регіону, передає УНН.

Сьогодні армія країни-агресора обстріляла Зноб-Новгородську територіальну громаду. На жаль, без жертв не обійшлось. На місці працює поліція, медики, рятівники. Ворог вів вогонь з мінометів та реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі. Від обстрілів загинули жінка та чоловік, тіла яких дістали з-під завалів, ще один місцевий мешканець помер дорогою в лікарню. – повідомили поліцейські.

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У поліції додали, що на даний момент відомо ще й про одного пораненого. Його ушпиталили. Потерпілим опікуються медики.

Крім того, ударами пошкоджені будівлі пошти, місцевого хлібокомбінату, магазину, та щонайменше 6 будинків. А також одна цивільна автівка, господарчі споруди та лінії електропередач.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

росіяни вранці обстріляли одну з громад Сумщини

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Раніше УНН повідомляв, що російські військові сьогодні, 29 січня обстріляли з "Градів" Зноб-Новгородське Шосткинського району Сумської області.