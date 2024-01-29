росіяни з "Градів" обстріляли Зноб-Новгородське на Сумщині: є загиблі та поранені
Київ • УНН
російські військові обстріляли з “Градів” Зноб-Новгородське Сумської області. Є загиблі та поранені.
російські військові сьогодні, 29 січня обстріляли з "Градів" Зноб-Новгородське Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки відомо про щонайменше одного загиблого та пораненого. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За даними слідства, 29 січня 2024 року близько 12 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації з РСЗВ "Град" обстріляли смт Зноб-Новгородське Шосткинського району
Деталі
Унаслідок атаки ворога поранення отримали двоє цивільних чоловіків, які перебували на вулиці. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Як зазначається, згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер.
Також у пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації.
Крім того, уламками посічено багатоквартирний будинок, приміщення приватної компанії та магазину, вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки.
Доповнення
Своєю чергою голова громади Петро Гончаров повідомив Суспільному, що внаслідок ворожого удару двоє чоловіків та одна жінка загинули.