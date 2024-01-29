россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.
российские военные сегодня, 29 января обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Шосткинского района Сумской области. В результате атаки известно о по меньшей мере одном погибшем и раненом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным следствия, 29 января 2024 года около 12 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации из РСЗО "Град" обстреляли пгт Зноб-Новгородское Шосткинского района
Детали
В результате атаки врага ранения получили двое гражданских мужчин, которые находились на улице. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Как отмечается, впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался.
Также в поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, которые сейчас направлены для идентификации.
Кроме того, обломками посечен многоквартирный дом, помещение частной компании и магазина, полностью сгорело одно транспортное средство, повреждены частные дома.
Дополнение
В свою очередь председатель громады Петр Гончаров сообщил Общественному, что в результате вражеского удара двое мужчин и одна женщина погибли.
россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые
российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.
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