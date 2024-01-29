росіяни вранці обстріляли одну з громад Сумщини
Київ • УНН
Вранці 29 січня російські війська обстріляли з мінометів Дружбівську громаду в Сумській області.
російські військові сьогодні вранці обстріляли з міномету Дружбівську громаду Сумської області. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Зранку росіяни здійснили обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 2 вибухи з міномету
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Упродовж минулого дня росіяни обстріляли Сумщину 28 разів. Влучань зазнали 8 громад регіону. Нараховано 267 вибухів.
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