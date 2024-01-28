росіяни за день обстріляв 8 громад Сумщини
Київ • УНН
У вівторок російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Сумській області України, загалом пролунало 267 вибухів по всьому регіону. Обстріли велися з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, стрілецької зброї, гранатометів, а також з безпілотників і гелікоптерів.
Упродовж дня росіяни обстріляли Сумщину 28 разів. Влучань зазнали 8 громад регіону. Нараховано 267 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (37 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи) та обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух) та мінометний обстріл (10 вибухів).
- Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання боєприпасів з БПЛА (8 вибухів) та обстріл з гранатометів СПГ (5 вибухів).
- Білопільська громада: були обстріли з міномета (8 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), зі стрілецької зброї та з автоматичної гармати (150 вибухів).
- Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Свеська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Середино-Будська громада: був авіаційний обстріл з гвинтокрила некерованими авіаційними ракетами (2 вибухи).
ДРГ на півночі: прокуратура розслідує розстріл цивільних росіянами на Сумщині 27.01.24, 14:58 • 100366 переглядiв