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россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 20:08  •  13139 просмотра

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Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.

В течение дня россияне обстреляли Сумскую область 28 раз. Попадания получили 8 общин региона. Насчитано 267 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская общины.

  • Хотинская община: враг бил из минометов (37 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
  • Краснопольская община: осуществлена атака с помощью  дрона типа "FPV" (2 взрыва) и обстрел из минометов (2 взрыва).
  • Юнаковская община: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), атака с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв) и минометный обстрел (10 взрывов).
  • Великописаревская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошли сброс боеприпасов с БПЛА (8 взрывов) и обстрел из гранатометов СПГ (5 взрывов).
  • Белопольская община: были обстрелы из миномета (8 взрывов), артиллерии (8 взрывов), РСЗО (4 взрыва), из стрелкового оружия и из автоматической пушки (150 взрывов).
  • Шалыгинская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Свесская община: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
  • Середино-Будская община: был авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (2 взрыва).

ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине27 январь 2024, 12:58 • 99743 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
росіяни за день обстріляв 8 громад Сумщини
Russians shelled 8 communities in Sumy region in one day
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россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.

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