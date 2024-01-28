россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины
Киев • УНН
Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.
В течение дня россияне обстреляли Сумскую область 28 раз. Попадания получили 8 общин региона. Насчитано 267 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская общины.
- Хотинская община: враг бил из минометов (37 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
- Краснопольская община: осуществлена атака с помощью дрона типа "FPV" (2 взрыва) и обстрел из минометов (2 взрыва).
- Юнаковская община: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), атака с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв) и минометный обстрел (10 взрывов).
- Великописаревская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошли сброс боеприпасов с БПЛА (8 взрывов) и обстрел из гранатометов СПГ (5 взрывов).
- Белопольская община: были обстрелы из миномета (8 взрывов), артиллерии (8 взрывов), РСЗО (4 взрыва), из стрелкового оружия и из автоматической пушки (150 взрывов).
- Шалыгинская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Свесская община: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
- Середино-Будская община: был авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (2 взрыва).
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине27 январь 2024, 12:58 • 99743 просмотра
россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины
Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.
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