россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.