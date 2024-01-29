россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины
Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.
Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент
Президент Зеленский считает, что задержка с предоставлением помощи Украине со стороны США может ослабить европейское единство и НАТО, подбодрить Путина и расшатать политику санкций против российской агрессии.
в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле
В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.
"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию
Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово
Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии
российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания
Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.
россияне ранили еще четырех жителей Донетчины
28 января в результате российских обстрелов были ранены еще 4 мирных жителей Донецкой области, в том числе 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино.
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.
Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером российские войска обстреляли город Волчанск. Более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны рф, но о жертвах не сообщается.
По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА
За сутки российские войска 89 раз обстреляли Херсонскую область, 2 человека получили ранения. Обстрелы велись из различных видов оружия по жилым кварталам.