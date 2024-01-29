Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА

Волчанск в Харьковской области накануне вечером подвергся обстрелу российских войск, есть повреждения, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 21:00 в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского обстрела повреждены частные дома, электросети, хозяйственные постройки, заборы - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцово, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района.

В частности, в 16:50 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

"Украинские войска отбили 4 вражеские атаки возле Синьковки и к востоку от Песчаного Купянского района. Оккупанты делали неудачные попытки прорвать украинскую оборону", - сообщил Синегубов.

Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь