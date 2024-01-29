Вовчанськ на Харківщині ввечері зазнав ворожого удару, є пошкодження електромереж - ОВА

Вовчанськ у Харківській області напередодні ввечері зазнав обстрілу російських військ, є пошкодження, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

О 21:00 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше ніж 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук'янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району.

Зокрема, о 16:50 у селі Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

"Українські війська відбили 4 ворожі атаки біля Синьківки та на схід від Піщане Куп'янського району. Окупанти робили невдалі спроби прорвати українську оборону", - повідомив Синєгубов.

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