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Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения

Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 16:39  •  7410 просмотра

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В результате российского обстрела в Сумской области погибло 3 человека и 1 был ранен, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая почтовое отделение, пекарню, магазин и жилые дома. Атака была направлена на Зноб-Новгородскую общину с применением минометов и реактивных систем залпового огня.

Три человека погибли и один получил ранения из-за российского обстрела Зноб-Новгородской территориальной общины. Это Сумская область. Оккупанты били из минометов и РСЗО. О последствиях атаки рассказали в полиции региона, передает УНН.

Сегодня армия страны-агрессора обстреляла Зноб-Новгородскую территориальную громаду. К сожалению, без жертв не обошлось. На месте работает полиция, медики, спасатели. Враг вел огонь из минометов и реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре. От обстрелов погибли женщина и мужчина, тела которых достали из-под завалов, еще один местный житель умер по дороге в больницу.

- сообщили полицейские.

Детали

В полиции добавили, что на данный момент известно еще и об одном раненом. Его госпитализировали. Пострадавшим занимаются медики.

Кроме того, ударами повреждены здания почты, местного хлебокомбината, магазина, и по меньшей мере 6 домов. А также одна гражданская  машина, хозяйственные постройки и линии электропередач.

По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины29 январь 2024, 07:16 • 23122 просмотра

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что российские военные сегодня, 29 января обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Шосткинского района Сумской области.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
Армійці рф обстріляли Сумщину: троє загиблих та один поранений, численні руйнування
Russian army shells Sumy region: three dead and one wounded, numerous destructions
Новости по теме

Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения

В результате российского обстрела в Сумской области погибло 3 человека и 1 был ранен, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая почтовое отделение, пекарню, магазин и жилые дома. Атака была направлена на Зноб-Новгородскую общину с применением минометов и реактивных систем залпового огня.

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