росіяни вночі 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
росіяни 7 разів обстріляли артилерією, мінометами та стрілецькою зброєю населені пункти Сумської області, спричинивши понад 20 вибухів.
Уночі росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 20 вибухів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади
- Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Свеська громада: були обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (5 вибухів).
Доповнення
Російські загарбники минулої доби обстріляли жителів 11 громад розташованих у прикордонній зоні Сумщини. Загалом у регіоні пролунало майже три сотні вибухів.