В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Враг бил из минометов и артиллерии, обстрелам подверглись по меньшей мере 6 общин; зафиксировано 34 взрыва.

Об этом передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Детали

По состоянию на утро 25 февраля 2024 известно, что в течение суток, в результате действий ВС РФ, обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. - информирует Сумская областная военная администрация.

Согласно официальной информации, враг бил из минометов по Великописаревской громаде, - зафиксировано 11 взрывов.

Шалигинская община подверглась обстрелу из крупнокалиберного пулемета.

Середино-Будская громада: зафиксированы минометные обстрелы: 12 взрывов.

Также российские захватчики сбросили 4 мины на территорию Зноб-Новгородской общины; ударили из артиллерии по Есманьской общине: 5 взрывов, в том числе РСЗО.

По Белопольской громаде, известно, что с территории рф осуществлен минометный обстрел - всего 2 взрыва.

Напомним,

Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.

Более 10 тысяч человек остаются в громаде Купянска, где, по данным военной администрации, пока нет критических ситуаций с электро-, водо- и газоснабжением.