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В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области

В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 08:38  •  13623 просмотра

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Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 34 взрыва.

Враг бил из минометов и артиллерии, обстрелам подверглись по меньшей мере 6 общин; зафиксировано 34 взрыва.

Об этом передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Детали

По состоянию на утро 25 февраля 2024 известно, что в течение суток, в результате действий ВС РФ, обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. 

- информирует Сумская областная военная администрация.

Согласно официальной информации, враг бил из минометов по Великописаревской громаде, - зафиксировано 11 взрывов.

Шалигинская община подверглась обстрелу из крупнокалиберного пулемета.

Середино-Будская громада: зафиксированы минометные обстрелы: 12 взрывов.

Также российские захватчики сбросили 4 мины на территорию Зноб-Новгородской общины; ударили из артиллерии по Есманьской общине: 5 взрывов, в том числе РСЗО.

По Белопольской громаде, известно, что с территории рф осуществлен минометный обстрел - всего 2 взрыва.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Упродовж доби російська армія здійснила 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області
Within 24 hours, the Russian army fired 9 times at the border areas of Sumy region
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