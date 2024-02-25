Упродовж доби російська армія здійснила 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області
Київ • УНН
Російські війська обстріляли шість населених пунктів Сумської області з мінометів та артилерії, зафіксувавши 34 вибухи.
Ворог бив з мінометів та артилерії, обстрілів зазнали щонайменше 6 громад; зафіксовано 34 вибухи.
Про це передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Станом на ранок 25 лютого 2024 відомо, що впродовж доби, внаслідок дій зс рф, обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи.
Згідно з офіційною інформацією, ворог бив з мінометів по Великописарівській громаді, - зафіксовано 11 вибухів.
Шалигинська громада зазнала обстрілу з крупнокаліберного кулемету.
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли: 12 вибухів.
Також російські загарбники скинули 4 міни на територію Зноб-Новгородська громади; вдарили з артилерії по Есманьській громаді: 5 вибухів, зокрема РСЗВ.
Щодо Білопільської громади, відомо, що з території рф здійснено мінометний обстріл – загалом 2 вибухи.
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