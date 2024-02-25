Критичних ситуацій у Куп'янську наразі немає, у громаді залишається понад 10 тис. людей - військова адміністрація

У Куп’янську та громаді наразі немає критичних ситуацій з забезпеченням електроживлення, водопостачання та газопостачання.

У Куп’янській громаді залишається понад 10 тис. людей, повідомив в ефірі телемарафону голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.

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Якщо ми кажемо про забезпечення електроживленням, водопостачання, газопостачання, то критичних ситуацій фактично немає на зараз. Якщо ми дивимося на обстріли, на ті руйнування і локальні відключення, то вони дуже швидко локалізуються і люди отримують і газ, і воду, і те що зараз вкрай необхідно. Тому ситуація стабільна