Критичних ситуацій у Куп'янську наразі немає, у громаді залишається понад 10 тис. людей - військова адміністрація
Київ • УНН
Понад 10 тисяч людей залишаються в громаді Куп'янська, де, за даними військової адміністрації, наразі немає критичних ситуацій з електро-, водо- та газопостачанням.
У Куп’янську та громаді наразі немає критичних ситуацій з забезпеченням електроживлення, водопостачання та газопостачання.
У Куп’янській громаді залишається понад 10 тис. людей, повідомив в ефірі телемарафону голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.
Деталі
Якщо ми кажемо про забезпечення електроживленням, водопостачання, газопостачання, то критичних ситуацій фактично немає на зараз. Якщо ми дивимося на обстріли, на ті руйнування і локальні відключення, то вони дуже швидко локалізуються і люди отримують і газ, і воду, і те що зараз вкрай необхідно. Тому ситуація стабільна
Він додав, що у Куп’янську залишається понад 3,5 тис. людей, у Куп’янській громаді – 7,5 тис.
Люди постійно знаходяться на території громади й, на жаль, не хочуть виїжджати, хоча ми постійно про це наголошуємо. Весь алгоритм пропрацьовний. Люди знають, куди вони їдуть, які умови вони отримають. Це гуртожиток з гарними умовами. Найголовніший страх це втрата свого житла чи якась невідомість. Але ще раз хочу наголосити, що життя та здоров’я неможливо повернути
Також він наголосив, що на території громади продовжують працювати три лікувальні заклади, у Куп’янській громаді працює три освітні заклади, які здійснюють дистанційне навчання дітей.
Що стосується соціальної інфраструктури, то вона працює фактично в повному обсязі. Банкомати, Укрпошта, магазини. Гуманітарна допомога постійно привозиться. Кожного місяця люди стабільно отримають і продукти харчування. Маршрутний транспорт працює
Нагадаємо
Ворог постійно намагається наступати на Куп’янськ, проводячи штурмові дії. Але минулого тижня інтенсивність наступальних дій дещо зменшилася завдяки нашим воїнам, які щодня нищать ворога та техніку.