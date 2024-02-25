Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация

В Купянске и громаде пока нет критических ситуаций с обеспечением электропитания, водоснабжения и газоснабжения.

В Купянской громаде остается более 10 тыс. человек, сообщил в эфире телемарафона председатель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает УНН.

Детали

Если мы говорим об обеспечении электропитанием, водоснабжения, газоснабжения, то критических ситуаций фактически нет на сейчас. Если мы смотрим на обстрелы, на те разрушения и локальные отключения, то они очень быстро локализуются и люди получают и газ, и воду, и то, что сейчас крайне необходимо. Поэтому ситуация стабильная - сказал Беседин.

Он добавил, что в Купянске остается более 3,5 тыс. человек, в Купянской громаде - 7,5 тыс

Люди постоянно находятся на территории громады и, к сожалению, не хотят выезжать, хотя мы постоянно об этом говорим. Весь алгоритм проработанный. Люди знают, куда они едут, какие условия они получат. Это общежитие с хорошими условиями. Самый главный страх это потеря своего жилья или какая-то неизвестность. Но еще раз хочу подчеркнуть, что жизнь и здоровье невозможно вернуть - добавил Беседин.

Также он отметил, что на территории громады продолжают работать три лечебных учреждения, в Купянской громаде работает три образовательных учреждения, которые осуществляют дистанционное обучение детей.

Что касается социальной инфраструктуры, то она работает фактически в полном объеме. Банкоматы, Укрпочта, магазины. Гуманитарная помощь постоянно привозится. Каждый месяц люди стабильно получат и продукты питания. Маршрутный транспорт работает - резюмировал председатель МВА.

Напомним,

Враг постоянно пытается наступать на Купянск, проводя штурмовые действия. Но на прошлой неделе интенсивность наступательных действий несколько уменьшилась благодаря нашим воинам, которые ежедневно уничтожают врага и технику.