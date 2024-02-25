Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация
Более 10 тысяч человек остаются в громаде Купянска, где, по данным военной администрации, пока нет критических ситуаций с электро-, водо- и газоснабжением.
На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела
Пять населенных пунктов в Николаевской области остались без света после того, как российский беспилотник повредил линию электропередач.
Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.
Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация
На прошлой неделе интенсивность обстрелов Купянска российскими войсками несколько снизилась благодаря тому, что украинские солдаты ежедневно уничтожают вражескую технику, сообщил глава Купянской городской военно-гражданской администрации.
Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА
Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.
Оккупанты подтягивают силы и резервы, но критических ударных сил не зафиксировано – Гуменюк
Оккупанты подтягивают силы и резервы из оккупированного Крыма и восточной Украины, чтобы пополнить подразделения, понесшие потери при атаках на украинские позиции, но не в таком количестве, которое могло бы изменить ход событий.
За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы
В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов. Вчера 61-летняя женщина погибла, 33-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения в результате попадания российского снаряда в Гуляйполе.
российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения
рф обстреляла несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и газопроводы. В результате нападения один человек погиб и шестеро получили ранения.
Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed" из 18, которые были запущены ночью в разных регионах.
За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих
Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 810 военнослужащих.