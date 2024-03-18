россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов

В ночь на 18 марта и сегодня утром российские военные совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 144 взрыва. россияне обстреливали Сумщину из артиллерии, минометов и РСЗО, ударили ракетой и минами. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Поповская, Середино-Будская, Эсманьская и Свесская громады.

Великописаревская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (28 взрывов), обстрел из РСЗО (50 взрывов)

Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).

Юнаковская община: произошли сброс с БпЛА боеприпаса типа "ВОГ" (1 взрыв) обстрелы из миномета (15 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Поповская громада: нанесен ракетный удар по территории громады (1 взрыв).

Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).

Николаевская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (5 взрывов).

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Краснопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады и осуществили обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Эсманьская община: был обстрел из стрелкового оружия и минометов (6 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов).

Свеська громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Ранее УНН сообщал, что 17 марта российские военные нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, предварительно, обошлось без пострадавших.