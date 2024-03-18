На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА

17 марта вечером армия рф атаковала дронами Киевскую область. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. Сработали силы ПВО. Об этом в понедельник сообщил Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

По его словам, вчера вечером враг в очередной раз атаковал область дронами-камикадзе. Тревога продолжалась более двух часов.

В области работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют - сообщил Кравченко.

По его словам, оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Дополнение

В небе над Украиной силы ПВО ночью уничтожили 17 из 22 вражеских БпЛА типа "Shahed".