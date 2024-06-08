россияне продолжают депортировать украинцев из Тот Херсонщины

На оккупированной территории Херсонской области россияне выселяют украинцев из их домов, а освобожденное жилье занимают российские военные. Дополнительно растет количество блокпостов на въездах в населении пункты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

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На ТОТ момент местные коллаборанты продолжают выселять украинцев из их жилищ, размещая на их место российских военных.

Также отмечается увеличение количества блокпостов на въездах в населенные пункты региона в рамках усилий оккупационных властей по контролю и переселению.

Напомним

россияне реорганизуют свои воинские подразделения и наращивают численность "добровольческого батальона Маргелова", а также - перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину.

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