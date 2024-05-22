Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

В Украине около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с временно оккупированных территорий. Поэтому, необходимо разработать и внедрить реинтеграционные программы для молодежи из ТОТ, что требует комплексного подхода и совместных усилий правительства, общественности, международных организаций. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия "образовательный компас на украинское будущее для молодежи с временно оккупированных территорий", передает УНН.

Россия хочет не только захватить украинские территории, но и изменить самоидентификация украинцев на ТОТ. Поэтому мы должны действовать быстро и решительно, чтобы наши граждане выезжали из вот и поступали в высшие учебные заведения здесь, на подконтрольной территории Украины. В то же время есть ряд проблем, которые стоит решать - сообщил Лубинец.

Лубинец акцентировал внимание на главных проблемах, среди которых:

Украинцы с ВОТ имеют ограниченную информацию о том, как поступить в учебное заведение. То есть основная проблема-это именно нехватка информации.

Составляющая безопасности: выезд из ВОТ Украины для наших граждан может быть опасным. Значительное количество поступающих в дальнейшем имеет существенные трудности с выездом из ТОТ, люди фактически едут в неизвестность и даже не знают, смогут ли потратить на подконтрольную Украине территорию.



Финансовая составляющая: поступающим необходимо иметь средства, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, проживать здесь, а также в случае не прохождения на бюджетную форму обучения – оплатить его.



Поступающие из ТОТ имеют ограниченные знания по таким предметам, как украинский язык и история Украины. Они же являются основой для поступления в учебные заведения. В то же время в около 50% учебных заведений подготовительные курсы для поступающих с вот не проводятся.



Мы не можем допустить, чтобы украинцы получали образование по стандартам рф. Поэтому, необходимо разработать и внедрить реинтеграционные программы для молодежи из ТОТ, что требует комплексного подхода и совместных усилий правительства, общественности, международных организаций. Программы реинтеграции должны охватывать образование, здоровье, психологическую поддержку и возможности карьерного роста - подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также отметил, что важно ввести отдельные образовательные курсы по интеграции в украинское общество молодежи, которая фактически всю свою жизнь проживала под оккупацией рф.

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