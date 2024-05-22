Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ

В Україні близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з тимчасово окупованих територій. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, громадськості, міжнародних організацій. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу "Освітній компас на українське майбутнє для молоді з тимчасово окупованих територій", передає УНН.

росія хоче не тільки захопити українські території, а й змінити самоідентифікацію українців на ТОТ. Тому ми маємо діяти швидко й рішуче, аби наші громадяни виїжджали з ТОТ і вступали до вищих навчальних закладів тут, на підконтрольній території України. Водночас є низка проблем, які варто розв’язувати

Лубінець акцентував увагу на головних проблемах, серед яких:

Ми не можемо допустити, щоб українці здобували освіту за стандартами рф. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль Уряду, громадськості, міжнародних організацій. Програми реінтеграції мають охоплювати освіту, здоров'я, психологічну підтримку та можливості для розвитку кар'єри