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Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ

Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ

Київ • УНН

 • 16120 перегляди

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, громадськості, міжнародних організацій.

В Україні близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з тимчасово окупованих територій. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, громадськості, міжнародних організацій. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу "Освітній компас на українське майбутнє для молоді з тимчасово окупованих територій", передає УНН.

росія хоче не тільки захопити українські території, а й змінити самоідентифікацію українців на ТОТ. Тому ми маємо діяти швидко й рішуче, аби наші громадяни виїжджали з ТОТ і вступали до вищих навчальних закладів тут, на підконтрольній території України. Водночас є низка проблем, які варто розв’язувати

- повідомив Лубінець.

Лубінець акцентував увагу на головних проблемах, серед яких:

  • Українці з ТОТ мають обмежену інформацію про те, як вступити до закладу освіти. Тобто основна проблема – це саме брак інформації.
  • Безпекова складова: виїзд з ТОТ України для наших громадян може бути небезпечним. Значна кількість вступників надалі має суттєві труднощі з виїздом з ТОТ, люди фактично їдуть у невідомість і навіть не знають, чи зможуть потратити на підконтрольну Україні територію.
  • Фінансова складова: вступникам необхідно мати кошти, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, проживати тут, а також у разі не проходження на бюджетну форму навчання – оплатити його.
  • Вступники з ТОТ мають обмежені знання з таких предметів, як українська мова та історія України. Вони ж є основою для вступу до закладів освіти. Водночас у близько 50% закладів освіти підготовчі курси для вступників з ТОТ не проводяться.

Ми не можемо допустити, щоб українці здобували освіту за стандартами рф. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль Уряду, громадськості, міжнародних організацій. Програми реінтеграції мають охоплювати освіту, здоров'я, психологічну підтримку та можливості для розвитку кар'єри

- наголосив Лубінець.

Омбудсман також зазначив, що важливо запровадити окремі освітні курси з інтеграції в українське суспільство молоді, яка фактично все своє життя проживала під окупацією рф.

До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій - Кулеба 13.05.24, 20:55 • 22161 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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