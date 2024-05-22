Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ
Київ • УНН
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, громадськості, міжнародних організацій.
В Україні близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з тимчасово окупованих територій. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, громадськості, міжнародних організацій. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу "Освітній компас на українське майбутнє для молоді з тимчасово окупованих територій", передає УНН.
росія хоче не тільки захопити українські території, а й змінити самоідентифікацію українців на ТОТ. Тому ми маємо діяти швидко й рішуче, аби наші громадяни виїжджали з ТОТ і вступали до вищих навчальних закладів тут, на підконтрольній території України. Водночас є низка проблем, які варто розв’язувати
Лубінець акцентував увагу на головних проблемах, серед яких:
- Українці з ТОТ мають обмежену інформацію про те, як вступити до закладу освіти. Тобто основна проблема – це саме брак інформації.
- Безпекова складова: виїзд з ТОТ України для наших громадян може бути небезпечним. Значна кількість вступників надалі має суттєві труднощі з виїздом з ТОТ, люди фактично їдуть у невідомість і навіть не знають, чи зможуть потратити на підконтрольну Україні територію.
- Фінансова складова: вступникам необхідно мати кошти, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, проживати тут, а також у разі не проходження на бюджетну форму навчання – оплатити його.
- Вступники з ТОТ мають обмежені знання з таких предметів, як українська мова та історія України. Вони ж є основою для вступу до закладів освіти. Водночас у близько 50% закладів освіти підготовчі курси для вступників з ТОТ не проводяться.
Ми не можемо допустити, щоб українці здобували освіту за стандартами рф. Тому, необхідно розробити та впровадити реінтеграційні програми для молоді з ТОТ, що вимагає комплексного підходу та спільних зусиль Уряду, громадськості, міжнародних організацій. Програми реінтеграції мають охоплювати освіту, здоров'я, психологічну підтримку та можливості для розвитку кар'єри
Омбудсман також зазначив, що важливо запровадити окремі освітні курси з інтеграції в українське суспільство молоді, яка фактично все своє життя проживала під окупацією рф.
До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій - Кулеба 13.05.24, 20:55 • 22161 перегляд