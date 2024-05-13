До України повернули ще 9 дітей з окупованих територій - Кулеба
Київ • УНН
З окупованих росією територій України, вдалось повернути ще 9 дітей, які виїхали разом зі своїми сім'ями. Частина родин виїхала через сильні обстріли, інші — через загрозу відправлення дітей в табори російськими загарбниками.
З окупованих територій України вдалось повернути ще 5 родин з 9 дітьми. Про це розповів директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
Деталі
Повернули ще 9 дітей з російської окупації. І це не просто цифра, це цілих 5 родин. Усього станом на сьогодні наша організація врятувала 324 дитини, з них — 88 сиріт
За словами Кулеби, частина сімей виїхала через сильні обстріли, інші — через загрозу відправлення дітей в табори російськими загарбниками.
На окупованих територіях України росіяни примусили дітей до участі у "параді" з нагоди 9 травня - Центр нацспротиву10.05.24, 13:51 • 29439 переглядiв
Врятовані діти розповіли, що що починаючи з 6 класу в російських школах на окупованих територіях з 6 класу змушують вступати в юнармію, незалежно від статі. А у 10-11 класах — до кадетського корпусу, де навчають стріляти з автоматів, керувати БПЛА, рити окопи тощо.
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Нагадаємо
На окупованих територіях України російська влада змушує студентів технікумів виготовляти окопні свічки для військ рф, зараховуючи це як залік і погрожуючи викликом батьків за прогули.