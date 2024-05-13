В Украину вернули еще 9 детей с оккупированных территорий - Кулеба

С оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 5 семей с 9 детьми. Об этом рассказал директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

Вернули еще 9 детей из российской оккупации. И это не просто цифра, это целых 5 семей. Всего на сегодня наша организация спасла 324 ребенка, из них - 88 сирот - говорится в заметке директора организации Save Ukraine.

По словам Кулебы, часть семей выехала из-за сильных обстрелов, другие - из-за угрозы отправки детей в лагеря российскими захватчиками.

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

Спасенные дети рассказали, что что начиная с 6 класса в российских школах на оккупированных территориях с 6 класса заставляют вступать в юнармию, независимо от пола. А в 10-11 классах - в кадетский корпус, где учат стрелять из автоматов, управлять БПЛА, рыть окопы и тому подобное.

Тех, кто хорошо сдает экзамены, "поощряют" проходными высокими баллами для поступления в вузы - подытожил Николай Кулеба.

Напомним

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи для войск рф, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.