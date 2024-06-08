Ворог перекидає своїх військових з Херсонщини на Харківщину - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Росіяни реорганізують свої військові частини, збільшують чисельність "добровольчого батальйону імені Маргелова", вербують місцевих жителів у військкоматах під загрозою примусової мобілізації та перекидають військові підрозділи та операторів безпілотних літальних апаратів на тимчасово окуповані території.
росіяни реорганізують свої військові підрозділи та нарощують чисельність "добровольчого батальйону Маргелова", а також - перекидають військових з Херсонщини на Харківщину. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, пише УНН.
"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", - зазначено у повідомленні.
За інформацією місцевих жителів ТОТ, росіяни переміщують військові частини та відряджають операторів дронів. Одночасно вони збільшують чисельність "добровольчого батальйону Маргелова" для відновлення своїх втрат.
Також, під час обов'язкового оновлення даних у військкоматах, місцевих агітуютьпідписати контракти та погрожують примусовою мобілізацією.
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