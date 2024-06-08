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Bloomberg: Росія вмикала пропаганду на дитячих телеканалах Європи, серед них Disney

Bloomberg: Росія вмикала пропаганду на дитячих телеканалах Європи, серед них Disney

Київ • УНН

 • 31024 перегляди

Росія включила пропаганду на дитячих телеканалах в Європі, включаючи Disney, шляхом створення перешкод супутниковим сигналам і трансляції військових відеороликів російською мовою.

Європейські супутникові компанії потерпали від спроб Росії втручатися в ефіри – на дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти, передає УНН.

Деталі

Журналісти стверджують – щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, і збої тривали два місяці. Втручання зафіксували на телеканалах Disney та BabyTV.

На другому посеред дитячої розважальної програми зʼявилося військове відео, яке транслювалося російською, написало видання. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі своїх пропозицій до початку травня.

Доповнення

Речник Міжнародного союзу електрозв’язку, котре координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, заявив, що отримані звіті обговорять на наступному засіданні 24-28 червня, зазначили журналісти.

Видання акцентує – російський радіочастотний центр не відповів на запит про коментар, а французьке Agence Nationale des Frequences відмовилося від коментарів.

"Eutelsat Group повністю обізнана про навмисні радіочастотні перешкоди від зовнішніх джерел, які мали періодичний вплив на деякі служби", — наголосив речник французької компанії.

Контекст

17 травня Рада Європейського Союзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

Правозахисники попросили суд Гааги видати ордери на арешт російських пропагандистів соловйова, симоньян та кисельова06.06.24, 21:13 • 79428 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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