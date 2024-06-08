Европейские спутниковые компании страдали от попыток России вмешиваться в эфиры – на детских телеканалах включали пропаганду, которая транслировалась на русском. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты, передает УНН.

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Журнали стверджують-щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, і збої тривали два місяці. Втручання зафіксували на телеканалах Disney та BabyTV.

На втором посреди детской развлекательной программы появилось военное видео, которое транслировалось на русском, написало издание. В результате голландский кабельный оператор Ziggo исключил BabyTV из своих предложений до начала мая.

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Представитель Международного союза электросвязи, который координирует глобальное совместное использование радиочастот и спутниковых орбит, заявил, что полученные отчете обсудят на следующем заседании 24-28 июня, отметили журналисты.

Издание акцентирует-российский радиочастотный центр не ответил на запрос о комментарии, а французское Agence Nationale des Frequences отказалось от комментариев.

"Eutelsat Group полностью осведомлена о преднамеренных радиочастотных помехах от внешних источников, которые имели периодическое влияние на некоторые службы", — подчеркнул представитель французской компании.

Контекст

17 мая Совет Европейского Союза решил приостановить на территории блока вещания российских пропагандистских медиа: РИА Новости, газеты "Известия", Российской газеты, а также псевдочесского сайта Voice of Europe, который на самом деле является проектом бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

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