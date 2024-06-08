Враг перебрасывает своих военных с Херсонщины на Харьковщину - центр нацсопротивления

россияне реорганизуют свои воинские подразделения и наращивают численность "добровольческого батальона маргелова", а также - перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

"Не имея успехов на Северном фронте, враг начал переброску частей с Херсонщины на харьковское направление", - указано в сообщении.

По информации местных жителей ТОТ, россияне перемещают воинские части и командируют операторов дронов. Одновременно они увеличивают численность "добровольческого батальона Маргелова" для восстановления своих расходов.

Также, во время обязательного обновления данных в военкоматах, местных агитируют подписать контракты и угрожают принудительной мобилизацией.

Напомним

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