росіяни продовжують депортовувати українців з ТОТ Херсонщини
Київ • УНН
Росіяни продовжують насильно депортувати українців з окупованої Херсонської області, виселяючи їх з їхніх будинків і замінюючи російськими військовослужбовцями, одночасно збільшуючи кількість блокпостів на дорогах для контролю і переміщення населення.
На окупованій території Херсонської області росіяни виселяють українців з їхніх домівок, а звільнене житло займають російські військові. Додатково зростає кількість блокпостів на в'їздах у населенні пункти. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, пише УНН.
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На ТОТ Херсонської області місцеві колаборанти продовжують виселяти українців з їхніх помешкань, розміщуючи на їх місце російських військових.
Також відзначається збільшення кількості блокпостів на в'їздах до населених пунктів регіону в рамках зусиль окупаційної влади з контролю та переселення.
Нагадаємо
росіяни реорганізують свої військові підрозділи та нарощують чисельність "добровольчого батальйону Маргелова", а також - перекидають військових з Херсонщини на Харківщину.
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