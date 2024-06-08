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росіяни продовжують депортовувати українців з ТОТ Херсонщини

росіяни продовжують депортовувати українців з ТОТ Херсонщини

Київ • УНН

 • 51222 перегляди

Росіяни продовжують насильно депортувати українців з окупованої Херсонської області, виселяючи їх з їхніх будинків і замінюючи російськими військовослужбовцями, одночасно збільшуючи кількість блокпостів на дорогах для контролю і переміщення населення.

На окупованій території Херсонської області росіяни виселяють українців з їхніх домівок, а звільнене житло займають російські військові. Додатково зростає кількість блокпостів на в'їздах у населенні пункти. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, пише УНН. 

Деталі

На ТОТ Херсонської області місцеві колаборанти продовжують виселяти українців з їхніх помешкань, розміщуючи на їх місце російських військових.

Також відзначається збільшення кількості блокпостів на в'їздах до населених пунктів регіону в рамках зусиль окупаційної влади з контролю та переселення.

Нагадаємо

росіяни реорганізують свої військові підрозділи та нарощують чисельність "добровольчого батальйону Маргелова", а також - перекидають військових з Херсонщини на Харківщину.

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Ірина Колеснік

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