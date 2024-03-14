россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Горск, Костобобров, Хреновка Черниговской области; Середина-Буда, Краснополье, Запселье Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области - резюмировали в Генштабе.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны¸ Спирное, Двуречная Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области - говорится в вечерней сводке Генштаба.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

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Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Свободное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлена безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Ивановка, Садовое, Ольговка, Николаевка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 13 марта, Силы обороны Украины ликвидировали 970 военнослужащих рф.