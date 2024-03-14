россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  57738 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  75464 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  108413 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  129084 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126588 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126410 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120450 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108989 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123237 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121186 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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13 марта 2024, 09:59  •  169513 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  259656 просмотра

россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара. Больше всего штурмов Силы обороны отбили на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Война •   •  14524 просмотра
россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В Одесской области работает ПВО

В Одесской области работают системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атаке беспилотников.

Война •   •  15449 просмотра
В Одесской области работает ПВО

Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"

Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.

Новости Мира •   •  14161 просмотра
Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"

Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области

Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области, поскольку российские добровольческие подразделения прорываются через границу, используя гражданское население как живой щит для защиты российского террористического режима.

Война •   •  14884 просмотра
Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области

Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров

Болгария успешно отправила первую партию из 30 бронетранспортеров БТР-60 советских времен в Украину в рамках военной помощи, в целом планируется поставка 100 машин.

Война •   •  19218 просмотра
Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров

Четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения: Умеров о рабочей поездке на фронт

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Александр Сырский регулярно посещают боевые бригады на передовой, чтобы понять ситуацию, обсудить вызовы с командирами подразделений и принять решение для поддержки войск и достижения победы.

Война •   •  18580 просмотра
Четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения: Умеров о рабочей поездке на фронт

В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку

В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.

Общество •   •  18864 просмотра
В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку

Фейковые сообщения от супермаркетов: в полиции предупредили о новой мошеннической схеме

В последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, которые позволяют мошенникам получить доступ к банковским счетам граждан, обманом заставляя их переходить по фишинговым ссылкам и вводить персональные данные.

Криминал и ЧП •   •  17368 просмотра
Фейковые сообщения от супермаркетов: в полиции предупредили о новой мошеннической схеме

В Воздушных силах заявили об атаке "шахедов" на Николаевщину

Российские оккупанты запустили с юга в сторону Николаевской области беспилотники-камикадзе Shahed.

Война •   •  18437 просмотра
В Воздушных силах заявили об атаке "шахедов" на Николаевщину

россияне семь раз атаковали Днепропетровскую область: ранены шесть человек, среди них ребенок

российские войска семь раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и беспилотников-камикадзе, ранив шесть человек, в том числе ребенка, и повредив инфраструктуру.

Война •   •  17658 просмотра
россияне семь раз атаковали Днепропетровскую область: ранены шесть человек, среди них ребенок