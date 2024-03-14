Четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения: Умеров о рабочей поездке на фронт

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел рабочую поездку в зону боевых действий - посетил бригады и обсудил фронтовые вызовы с командирами подразделений, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Каждый день проводил в бригадах, которые воюют в Донецкой и Луганской областях. Честно обсуждаем фронтовые вызовы с командирами подразделений. Помогаем находить необходимые решения. Не закрываем глаза на проблемы. Мы четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения", - рассказал министр обороны.

Каждый руководитель органа военного управления, по словам Рустема Умерова, должен быть на постоянной связи с подразделениями.

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"Для понимания ситуации на линий фронта и поддержки командиров, мы с Главнокомандующим регулярно посещаем боевые бригады. Получение информации о возможностях, проблемах в управлении и потребности подразделений из первых уст позволяет качественнее и быстрее принимать решения. Это ключ к победе в динамичной войне. Наша задача - создавать способность и строить систему, которая обеспечит нам преимущество над врагом", - добавил министр обороны.

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"Я вижу, как Главнокомандующий Сырский регулярно работает с подразделениями "в полях". Он живет войной, он принимает решения, он заботится о солдате. Я благодарен Главкому за добросовестный ежедневный труд. Подразделения должны видеть - мы вместе с ними. И мы будем рядом до самой победы, как бы трудно на этом пути ни было. Действуем, как одна команда. Объединены ради победы!" - подчеркнул Умеров.