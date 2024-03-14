Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ряд совещаний в бригадах на Запорожском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

Детали

По словам главнокомандующего, ситуация в этом районе находится под контролем Сил обороны.

Сейчас враг продолжает атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербово, но без особого успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

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Как пояснил Сырский, при таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. В связи с этим возрастает роль современных и мощных средств РЭБ.

Также Главнокомандующий отметил, что в Силах обороны удалось запустить ротацию подразделений, что должно улучшить моральное состояние защитников.

Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.