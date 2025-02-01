россияне пытаются окружить Купянск: в ISW рассказали о рисках и угрозах для ВСУ

российские оккупанты готовятся к окружению Купянска и форсированию реки Оскол, а также продолжают "ползучее продвижение" в угоду правителю россии владимиру путину, который не собирается заканчивать войну. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские войска расширяют свои позиции к северу от Купянска в рамках долгосрочных оперативных усилий, направленных на вытеснение украинских сил с восточного (левого) берега реки Оскол.

Оккупанты недавно активизировали наступательные операции к северу от Купянска, в частности вблизи Двуречной, как часть более широкой интенсификации на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях - пишут аналитики ISW.

Институт изучения войны сообщает, что геолокационные данные, опубликованные 30 и 31 января, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Двуречной (к северу от Купянска и на западном берегу реки Оскол), на южную окраину Западного (к юго-западу от Двуречной) и на север вдоль западного берега реки Оскол к северо-западу от Новомлинска (к северо-востоку от Двуречной).

российские силы также используют механизированные атаки для расширения своего выступления к северу от Купянска - отчитываются аналитики.

По данным ISW, подразделения 6-й общевойсковой армии рф (Ленинградский военный округ) играют ведущую роль в российских усилиях по расширению позиций к северу от Купянска.

Темпы российских наступательных операций на этом участке фронта в целом были значительно ниже, чем где-либо на востоке Украины в течение большей части 2024 года, и российские подразделения в этом районе, вероятно, хорошо отдохнули и подготовились к началу многомесячной кампании по окружению Купянска - говорится в сводке ISW.

В Институте изучения войны отметили, что российские военные, похоже, не имеют значительных незадействованных резервов, которые можно было бы направить на эти усилия, но российское военное командование может быть готово передислоцировать передовые подразделения с других участков фронта, чтобы воспользоваться любыми значительными тактическими преимуществами в районе Двуречной-Купянска.

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Части российской 1-й гвардейской танковой армии (московский военный округ) также участвуют в окружении Купянска и пытаются продвинуться на восток от Купянска и расширить российский выступ к югу от Купянска в районе Кругляковки, вероятно, для того, чтобы подготовиться к наступлению на юг от Купянска, форсированию реки Оскол и давлению на Боровую.

российское военное командование продемонстрировало, что оно готово участвовать в операциях, которые могут длиться от шести до девяти месяцев. Оно, вероятно, действует, исходя из предположения или знания того, что путин не намерен заканчивать войну в Украине в ближайшем будущем - отметили аналитики ISW.

российские войска постепенно работают над тем, чтобы вытеснить украинские войска с восточного берега реки Оскол с зимы 2023-2024 годов, и российское военное командование ранее деприоритизировало линию Купянск-Боровая-Лиман в пользу других оперативных усилий в Украине.

Окружение Купянска почти наверняка будет многомесячным усилием, которое потребует от российских войск закрыть пробел шириной 25-30 километров, а также форсировать реку Оскол, захватывать небольшие населенные пункты, встречающиеся на их пути, и отражать контратаки Украины. российское командование, похоже, не беспокоится о скорости или последовательности своего продвижения в Украине, вероятно, потому, что считает, что война будет продолжаться до тех пор, пока россия не нанесет военное поражение Украине - сообщили в Институте изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что путин ранее сформулировал теорию "победы", которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине до бесконечности, и неоднократно указывал, что он не заинтересован в разрешении войны на любых условиях, кроме тех, которые он продиктует.

путинское командование усваивает эти заявления и, вероятно, приходит к логическому выводу, что путин не заинтересован в завершении войны и намерен продолжать воевать до тех пор, пока не достигнет своих целей в Украине, которые заключаются в свержении нынешней украинской власти и категорическом уничтожении украинской армии - говорится в отчете.

По мнению аналитиков Института, способность россии продолжать медленное окружение населенных пунктов вместо того, чтобы попытаться провести быстрый механизированный маневр, который прорывает украинскую линию обороны и быстро достигает оперативно значимых успехов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе зависит от способности рф поставлять большое количество личного состава и материальных средств, необходимых для поддержания этих операций.

Кроме того, российские войска также активизируют свои усилия, чтобы закрыть украинский "карман", оставшийся к западу от Курахово.

российские войска, вероятно, имеют целью закрыть или разрушить украинский "карман" к западу от Курахово, чтобы освободить российские силы, действующие в этом районе, для наступательных операций в других местах, таких как продвижение к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями с направления Покровска или Великой Новоселки, как это уже оценивал ранее ISW - информируют аналитики.

Ключевые выводы ISW за 31 января:

Великобритания, Финляндия и Чехия объявили 31 января о предоставлении Украине нескольких пакетов немедленной и долгосрочной военной помощи.

российские войска расширяют свои группировки к северу от Купянска в рамках долгосрочных оперативных усилий, направленных на вытеснение украинских сил с восточного (левого) берега реки Оскол.

По сообщениям, подразделения 6-й общевойсковой армии рф (Ленинградский военный округ) возглавляют российские усилия по расширению позиций к северу от Купянска.

Части 1-й гвардейской танковой армии рф (московский военный округ) также участвуют в окружении Купянска и пытаются продвинуться на восток от него и расширить российский выступ к югу от Купянска в районе Кругляковки, вероятно, с целью подготовки к наступлению на юг от Купянска, форсирования реки Оскол и давления на Боровую.

российские войска, похоже, разрабатывают и распространяют метод наступления на всем театре боевых действий, который заключается в медленном охвате прифронтовых городов и населенных пунктов в масштабах, достаточных для того, чтобы российские войска смогли завершить операцию до ее кульминации.

российское военное командование продемонстрировало, что оно готово участвовать в операциях, которые могут длиться от шести до девяти месяцев. российское командование, вероятно, действует, исходя из предположения или прямого знания того, что путин не намерен завершать войну в Украине в ближайшем будущем.

Этот российский метод наступления приводит к медленному оперативному маневру на поле боя, но такое окружение требует значительного планирования, прогнозов, живой силы и техники и не восстанавливает быстрый механизированный маневр на поле боя.

российские войска также активизируют свои усилия, чтобы закрыть украинский "карман", оставшийся к западу от Курахово.

Власти Молдовы и Приднестровья согласились принять пакет Европейского Союза, который включает финансирование закупок газа для Приднестровья, что еще больше ограничивает экономическое влияние россии на пророссийскую самопровозглашенную республику.

Украинские войска нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области на фоне продолжающихся ударов по объектам российской энергетической и оборонной промышленной инфраструктуры.

российские войска продвинулись вблизи Купянска, Лимана, Торецка, Покровска и Курахово.

Западные и украинские официальные лица продолжают сообщать, что северокорейские войска отошли с передовых позиций в Курской области.

Напомним

кремль сигнализирует об усилиях, направленных на то, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться с требованиями правителя россии владимира путина и позиционировать себя как равного Трампу на международной арене.

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