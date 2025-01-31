россияне утром ударили по Купянску: двое пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Купянске в результате обстрела пострадали два человека и загорелось частное домовладение. За минувшие сутки зафиксированы вражеские удары в Харькове и двух районах области, повреждены здания и автомобили.

В Купянске в результате вражеского обстрела утром пострадали два человека и загорелось частное домовладение, сообщили в Харьковской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. В 09:43 в городе Купянск в результате обстрела загорелось частное домовладение. Пострадали два человека - 46-летний мужчина и 84-летняя женщина. У обоих - острая реакция на стресс

- сообщили в ОВА.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки зафиксированы вражеские удары в Харькове и в двух районах области, известно о трех пострадавших:

  • 21:45, Изюмский р-н, село Боровая. В результате попадания БПЛА повреждено остекление объекта инфраструктуры и автомобиль.
    • 13:15, Купянский р-н, село Пристин. В результате обстрела повреждено здание учебного заведения, двухэтажный многоквартирный дом. Пострадали 75-летняя женщина и 68-летний мужчина.
      • 11:30-11:50, Купянский р-н, окраина города Купянск. В результате обстрела БпЛА «Молния-1» поврежден автомобиль.
        • 10:10, город Харьков, Холодногорский р-н. В результате сбивания БПЛА повреждены остекление окон, крыша и забор частных домов. Пострадал 19-летний мужчина - острая реакция на стресс.

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          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Война
          ukrainaУкраина
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