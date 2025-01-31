росіяни вранці вдарили по Куп'янську: двоє постраждалих

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У Куп'янську внаслідок обстрілу постраждали двоє людей та загорілося приватне домоволодіння. За минулу добу зафіксовано ворожі удари в Харкові та двох районах області, пошкоджено будівлі та автомобілі.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу вранці постраждали двоє людей та загорілося приватне домоволодіння, повідомили в Харківській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. О 09:43 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Постраждали двоє людей - 46-річний чоловік та 84-річна жінка. В обох - гостра реакція на стрес

- повідомили в ОВА.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби зафіксовано ворожі удари у Харкові та у двох районах області, відомо про трьох постраждалих:

  • 21:45, Ізюмський р-н, село Борова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління об’єкта інфраструктури та автомобіль.
    • 13:15, Куп'янський р-н, село Пристін. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу, двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік,.
      • 11:30-11:50, Куп'янський р-н, околиця міста Куп'янськ.  Внаслідок обстрілу  БпЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобіль.
        • 10:10, місто Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок збиття БПЛА пошкоджено скління вікон, дах та паркан приватних будинків. Постраждав 19-річний чоловік - гостра реакція на стрес.

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          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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