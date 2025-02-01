"Сделаем что-то, что будет значительным": Трамп рассказал об "очень серьезных" дискуссиях своей администрации с рф
Киев • УНН
Трамп заявил о "серьезных" дискуссиях с россией по войне в Украине и возможных "значительных" договоренностях с путиным. Президент США не раскрыл деталей переговоров и своего общения с лидером рф.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" дискуссии с россией относительно ее войны в Украине, и что вместе с лидером кремля Владимиром Путиным сделает что-то "значительное" для прекращения войны. Об этом информирует издание The Associated Press (АР) со ссылкой на слова Трампа, передает УНН.
Детали
Отмечается, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 31 января, заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" обсуждения с рф относительно ее войны на Украине.
Мы будем говорить, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то, что будет значительным. (...) Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом
Президент США не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с российскими, но отметил, что стороны "уже ведут переговоры".
На вопрос, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп ответил сдержанно: "Я не хочу этого говорить".
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине зашла в тупик и должна завершиться переговорами. По его словам, это позиция Дональда Трампа, и обеим сторонам придется идти на уступки.
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