"Зробимо щось, що буде значним": Трамп розповів про "дуже серьйозні" дискусії своєї адміністрації з рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" дискусії з росією щодо її війни в Україні, і що разом з лідером кремля володимиром путіним зробить щось "значне" для припинення війни. Про це інформує видання The Associated Press (АР) з посиланням на слова Трампа, передає УНН.

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Зазначається, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 31 січня, заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з рф щодо її війни на Україні.

Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось, що буде значним. (...) Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Президент США не уточнив, хто з представників його адміністрації контактував з російськими, але зазначив, що сторони "вже ведуть переговори".

На питання, чи говорив він вже безпосередньо з путіним, Трамп відповів стримано: "Я не хочу цього говорити".

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут і має завершитися переговорами. За його словами, це позиція Дональда Трампа, і обом сторонам доведеться йти на поступки.

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