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Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 06:36  •  10473 просмотра

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За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.

За прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что рашисты обстреляли из РСЗО Темировку, Роботино и Степногорск, вбили 2 авиаснарядами по Роботино.

Также оккупанты совершили 24 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Красном, Малиновке, Левадном, Пятихатках и Лобковом.

По территории Новодаровки, Роботино, Новоданиловки, Полтавки, Волшебного, Левадного, Степногорска, Степного, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 58 артударов.

Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших

 проинформировали в Запорожской ОГА

Вымогали 10 тыс. долларов у жены погибшего военного и угрожали убийством: в Запорожье задержаны рэкетиры09 февраль 2024, 13:08 • 19708 просмотров

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