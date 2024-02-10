Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки
Киев • УНН
За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.
За прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что рашисты обстреляли из РСЗО Темировку, Роботино и Степногорск, вбили 2 авиаснарядами по Роботино.
Также оккупанты совершили 24 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Красном, Малиновке, Левадном, Пятихатках и Лобковом.
По территории Новодаровки, Роботино, Новоданиловки, Полтавки, Волшебного, Левадного, Степногорска, Степного, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 58 артударов.
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Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки
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