Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

За прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что рашисты обстреляли из РСЗО Темировку, Роботино и Степногорск, вбили 2 авиаснарядами по Роботино.

Также оккупанты совершили 24 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Красном, Малиновке, Левадном, Пятихатках и Лобковом.

По территории Новодаровки, Роботино, Новоданиловки, Полтавки, Волшебного, Левадного, Степногорска, Степного, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 58 артударов.

Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших проинформировали в Запорожской ОГА

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