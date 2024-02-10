Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Запоріжжя за добу
Київ • УНН
За ніч росіяни обстріляли 19 населених пунктів у Запоріжжі, завдавши 87 ударів з РСЗВ, артилерії та безпілотників.
Минулої доби ворог завдав 87 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає УНН.
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Зазначається, що рашисти обстріляли з РСЗВ Темирівку, Роботине й Степногірськ, вгатили 2 авіаснарядами по Роботиному.
Також окупанти здійснили 24 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому.
По території Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Полтавки, Чарівного, Левадного, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 58 артударів.
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