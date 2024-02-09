Вимагали 10 тис. доларів у дружини загиблого військового та погрожували вбивством: у Запоріжжі затримано рекетирів

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі рекетирів, які намагалися "вибити" з дружини одного із полеглих захисників 10 тис. доларів неіснуючого боргу та погрожували вбити її та дитину. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Як зазначається в повідомленні, СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху жителів Запоріжжя.

Задокументовано факт "вибивання" 10 тис. доларів від дружини одного із полеглих захисників України. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск - повідомляють в СБУ.

Зазначається, що рекетири погрожували покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною у разі відмови сплатити "борг".

СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого. За даними слідства, кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій.

Фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів". Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області - додають в СБУ.

Наразі "рекетири" перебувають під вартою за підозрою за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

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