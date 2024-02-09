Вымогали 10 тыс. долларов у жены погибшего военного и угрожали убийством: в Запорожье задержаны рэкетиры

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье рэкетиров, которые пытались "выбить" из жены одного из павших защитников 10 тыс. долларов несуществующего долга и угрожали убить ее и ребенка. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Запорожья.

Задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. долларов от жены одного из павших защитников Украины. Узнав о том, что женщина получила от государства денежную помощь, злоумышленники требовали от нее средства, которые якобы задолжал ее покойный муж. Чтобы запугать женщину, рэкетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление - сообщают в СБУ.

Отмечается, что рэкетиры угрожали покалечить потерпевшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком в случае отказа оплатить "долг".

СБУ задержали трех злоумышленников во время передачи им половины суммы от жены погибшего. По данным следствия, уголовники проживали в областном центре и ранее уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой.

Фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возврата долгов". Через регулярные разбойные нападения на граждан участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и в других районах области - добавляют в СБУ.

Сейчас "рэкетиры" находятся под стражей по подозрению по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Горе-дельцам грозит до 12 лет за решеткой.

Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение