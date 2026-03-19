россияне массово переориентируются на Азию из-за войны и санкций - СВР

В россии на фоне ухудшения отношений с Западом и растущей изоляции возрос интерес к странам Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как отметили в украинской разведке, если еще десять лет назад изучение китайского, японского или корейского языков считалось единичным увлечением, то сегодня это направление становится массовым. Там добавили: сейчас самым популярным иностранным языком среди россиян стал китайский, а вторым по спросу - корейский.

Изменение образовательных приоритетов хорошо заметно в статистике студенческих программ. По информации высшей школы экономики, весной 2026 года почти 60% заявок на обучение за границей российские студенты подали в университеты азиатских стран - Китая, Японии, Индонезии, Вьетнама и Южной Кореи - заявили в СВР.

Кроме того, возрос интерес к китайским университетам: если в 2020 году было всего пять заявок на второй диплом в Китае, то весной 2026 года их количество увеличилось до 134 в материковых вузах и еще 56 - в Гонконге.

В то же время несколько лет назад ситуация была противоположной.

В 2023 году примерно две трети российских студентов выбирали европейские страны - прежде всего Германию, Испанию, Нидерланды и Италию. Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину и введения масштабных санкций доступ к европейским образовательным программам существенно усложнился - добавили в украинской разведке.

Служба внешней разведки Украины отмечает: рост интереса к азиатским странам среди россиян является не столько результатом сознательного стратегического выбора, сколько следствием международной изоляции после начала военной агрессии против Украины.

С 2026 года в россии будет происходить переход на единый цикл обучения продолжительностью 4-6 лет. Университеты будут готовить узких специалистов по жесткому заказу государства.